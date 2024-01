Sumitomo Mitsui Financial Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Stimmung und das Interesse an Sumitomo Mitsui in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nur wenig verändert. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Sumitomo Mitsui mit 11,47 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Handelsbanken"-Branche (13,89) um 17 Prozent unterbewertet, was aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Sumitomo Mitsui eine Performance von 35,41 Prozent, was einer Outperformance von +2,51 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Finanzen"-Sektors von 24,18 Prozent liegt Sumitomo Mitsui mit 11,23 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Sumitomo Mitsui liegt mit 3,43 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken (3,11 %), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da die Differenz nur 0,31 Prozentpunkte beträgt.