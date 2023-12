Sumitomo Mitsui Financial Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

In den letzten Wochen wurde bei Sumitomo Mitsui eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Sumitomo Mitsui daher für diese Stufe ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Sumitomo Mitsui mit einer Rendite von 58,24 Prozent mehr als 33 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 37,49 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Sumitomo Mitsui mit 20,74 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sumitomo Mitsui-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6235,06 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (6847 JPY) liegt damit deutlich darüber (+9,81 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (7161,6 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird die Sumitomo Mitsui-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,43 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent in der Branche "Handelsbanken". Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".