Sumitomo Mitsui Construction Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Sumitomo Mitsui Construction-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 390,24 JPY verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 404 JPY, was einem Abstand von +3,53 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 400,84 JPY, was einer Differenz von +0,79 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sumitomo Mitsui Construction liegt bei 54,35, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt mit 51 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu Sumitomo Mitsui Construction geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.