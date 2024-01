Sumitomo Mitsui Construction Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Sumitomo Mitsui Construction hat in den letzten Tagen eine Kursbewegung von +2,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) gezeigt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +4,85 Prozent, wodurch die Gesamteinstufung für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Sumitomo Mitsui Construction festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Sumitomo Mitsui Construction überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Sumitomo Mitsui Construction somit ein "Gut"-Rating für den RSI und wird aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.