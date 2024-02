Sumitomo Metal Mining Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Sumitomo Metal Mining-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 4439,79 JPY, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 4026 JPY liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 4150,36 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität langfristig, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Sumitomo Metal Mining im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" mit einer Rendite von -20,57 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sumitomo Metal Mining mit einem Wert von 16,66 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 39,15, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.