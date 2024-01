Sumitomo Metal Mining Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das japanische Unternehmen Sumitomo Metal Mining wird momentan aufgrund verschiedener Kriterien bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert der Aktie bei 13,99 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Dies bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenausschüttung weist Sumitomo Metal Mining eine Dividende von 1,27 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,83 %) als niedriger einzustufen ist. Diese Differenz von 1,56 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich. Die Stärke der Diskussion hingegen war höher, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,11 Prozent erzielt, was 42,91 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt negativ bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Sumitomo Metal Mining eine gemischte Bewertung basierend auf den verschiedenen Kriterien.