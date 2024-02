Sumitomo Metal Mining Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Der Aktienkurs von Sumitomo Metal Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 31,84 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sumitomo Metal Mining im Branchenvergleich eine Underperformance von -52,41 Prozent aufweist. Auch im Sektor "Materialien" liegt die mittlere Rendite bei 31,84 Prozent, und Sumitomo Metal Mining liegt 52,41 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sumitomo Metal Mining liegt derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,66 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 51 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 34, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Sumitomo Metal Mining derzeit eine Dividendenrendite von 1,74 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,71 %. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,96 Prozentpunkten wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Sumitomo Metal Mining in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dennoch führt die Auswertung von sieben Handelssignalen zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Sumitomo Metal Mining bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist und daher als "Gut" einzustufen ist.