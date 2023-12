Sumitomo Metal Mining Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um die Aktie von Sumitomo Metal Mining wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Analyse ergab, dass die Aktie mittelmäßige Aktivität im Netz generiert hat, was auf eine neutrale Diskussionsintensität hindeutet. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich Sumitomo Metal Mining als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sumitomo Metal Mining-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich dazu deutet der RSI25 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sumitomo Metal Mining also eine "gute" Bewertung basierend auf dem RSI.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie von Sumitomo Metal Mining im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,11 Prozent erzielt hat, was 39,63 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sumitomo Metal Mining-Aktie um 8,97 Prozent unter dem GD200 liegt, was auf ein negatives Signal hinweist. Der GD50 hingegen deutet auf ein neutrales Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.