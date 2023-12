Sumitomo Metal MiningADR Aktie: Was könnte passieren?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sumitomo Metal Mining auf 13 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 13,99 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zur Branche liegt diese Bewertung um 75 Prozent niedriger, da der Durchschnittswert im Bereich "Metalle und Bergbau" derzeit bei 55 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation bezüglich Sumitomo Metal Mining haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments. Jedoch wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine erhöhte Diskussionsstärke festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen bekommt Sumitomo Metal Mining eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Sumitomo Metal Mining derzeit auf 4582,44 JPY, während der aktuelle Aktienkurs bei 4229 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,71 Prozent zum GD200 und damit zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4232,2 JPY, was einen Abstand von -0,08 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist Sumitomo Metal Mining eine Dividendenrendite von 1,27 % auf, was 1,61 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,87 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.