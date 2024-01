Sumitomo Metal MiningADR Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Stimmung und das Interesse an Sumitomo Metal Mining haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, wie aus der Analyse der sozialen Medien hervorgeht. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine erhöhte Diskussion über das Unternehmen, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sumitomo Metal Mining mit einem Wert von 13,99 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann, wodurch sie ein "Gut" in diesem Bereich erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sumitomo Metal Mining zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 47) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 51,52). Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt Sumitomo Metal Mining mit einer Dividendenrendite von 1,27 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 % für Metalle und Bergbau. Daher wird die Ausschüttung als im Vergleich zur Branche "Schlecht" bewertet.