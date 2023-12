Sumitomo Metal MiningADR Aktie: So kann man sich irren!

Die Dividendenrendite der Aktie von Sumitomo Metal Mining liegt derzeit bei 1,27%, was 1,6 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau liegt. Dies bedeutet, dass Anleger, die derzeit in diese Aktie investieren, einen geringeren Ertrag erzielen können. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Schlecht" aus.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien" weist Sumitomo Metal Mining eine Rendite von -13,11% auf, was mehr als 39% unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 25,56% verzeichnete, liegt Sumitomo Metal Mining mit 38,67% deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem insgesamt schlechten Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 4618,6 JPY für Sumitomo Metal Mining, während der aktuelle Kurs bei 4236 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung im Bereich "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 4232,38 JPY, was zu einer Gesamtbewertung im Bereich "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen um Sumitomo Metal Mining gemessen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem Gesamtbild führt, das als "Schlecht" bewertet wird.