Sumitomo Heavy IndustriesADR Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Sumitomo Heavy Industries-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 3423,44 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 3555 JPY liegt und somit einen Abstand von +3,84 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3507,86 JPY, was einer Differenz von +1,34 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich demnach eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Sumitomo Heavy Industries nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 8,7 insgesamt 63 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 23,21 beträgt. Aus fundamental Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend neutral, wobei an insgesamt drei Tagen negative Diskussionen über das Unternehmen auftraten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Schlecht" und ergibt zusammengefasst eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sumitomo Heavy Industries-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Sumitomo Heavy Industries-Aktie auf Basis der technischen Analyse, fundamentalen Analyse, und des Anleger-Sentiments sowie des Relative Strength Index.