Sumitomo Heavy IndustriesADR Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Sumitomo Heavy Industries erhält auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Bewertung von "Gut". Der GD200 des Wertes liegt bei 3422,02 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (3595 JPY) um +5,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3509,8 JPY resultiert in einer Abweichung des Aktienkurses um +2,43 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral" in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung für Sumitomo Heavy Industries ergab jedoch ein "Schlecht"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Sumitomo Heavy Industries mit einer Rendite von 27,35 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite jedoch um 0,46 Prozent darunter. Aufgrund der positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine neutrale Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sumitomo Heavy Industries. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".