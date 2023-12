Nel ASA Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Nel Asa in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den letzten zwei Tagen wurden auch hauptsächlich negative Themen rund um Nel Asa in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wurde. Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, mit acht "Schlecht" Signalen und zwei "Gut" Signalen.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Nel Asa nur wenig Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht" Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies ebenfalls eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Insgesamt wurde Nel Asa somit als "Schlecht" bewertet.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Nel Asa investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung einen geringeren Ertrag von 3,27 Prozentpunkten erzielen. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nel Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,02 EUR. Der letzte Schlusskurs (0,643 EUR) weicht somit um -36,96 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen (0,67 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,03 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nel Asa-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Nel ASA kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nel ASA-Analyse.

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...