Sumitomo Heavy IndustriesADR Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren für das Bild einer Aktie. Im Fall von Sumitomo Heavy Industries gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sumitomo Heavy Industries daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Sumitomo Heavy Industries liegt bei 10,66, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 20,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sumitomo Heavy Industries aktuell bei 3, was einer positiven Differenz von +0,37 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass Sumitomo Heavy Industries eine Rendite von 43,42 Prozent erzielt hat, was mehr als 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche von 34,04 Prozent liegt das Unternehmen mit 9,39 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.