Sumitomo Fudosan-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Sumitomo Realty & Development wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 0,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,03, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Betrachtung der sozialen Plattformen zeigt sich, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die charttechnische Entwicklung der Sumitomo Realty & Development-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält das Sumitomo Realty & Development-Wertpapier damit eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI und die technische Analyse, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz sowie eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf Anlegerkommentare auf sozialen Plattformen.