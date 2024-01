Sumitomo Fudosan Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Sumitomo Realty & Development-Aktie liegt der RSI bei 8,21, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 45,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Für Sumitomo Realty & Development liegt der 200-Tage-Durchschnitt bei 3700,61 JPY, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4208,14 JPY, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sumitomo Realty & Development. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Sumitomo Realty & Development ein Gesamtrating von "Neutral", basierend auf den trendfolgenden Indikatoren und der Anleger-Stimmung.