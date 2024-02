Sumitomo Forestry Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Sumitomo Forestry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3744,39 JPY verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 4130 JPY lag, was einer Abweichung von +10,3 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 4258,68 JPY, was einer Abweichung von -3,02 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der letzten Zeit zeigen eine zunehmend positive Stimmung und erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Sumitomo Forestry-Aktie führt.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Sumitomo Forestry herangezogen. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Somit erhält die Sumitomo Forestry-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik und das Anleger-Sentiment, während der Relative-Stärke-Index ein "Neutral"-Rating ergibt.