Sumitomo Forestry Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Sumitomo Forestry-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 3523,37 JPY gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4500 JPY, was einem Unterschied von +27,72 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Gut"-Bewertung eingestuft. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3901,26 JPY liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +15,35 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sumitomo Forestry-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sumitomo Forestry liegt bei 15,01 und der RSI25 bei 29,06. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau, was die Gesamteinschätzung der Aktie auf "Gut" festlegt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Sentiment und Buzz Bewertung für Sumitomo Forestry als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".