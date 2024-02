Sumitomo Forestry Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Sumitomo Forestry liegt der RSI bei 72, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für die Sumitomo Forestry bei 60. Dies wird als Anzeichen für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Bewertung als "Schlecht" vergeben.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Sumitomo Forestry derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3731,8 JPY, und der Aktienkurs (4109 JPY) liegt um +10,11 Prozent über diesem Trendsignal. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 4249,98 JPY, was einer Abweichung von -3,32 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Sumitomo Forestry zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Sumitomo Forestry in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Sumitomo Forestry, mit überkauften Signalen laut RSI, aber einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung.