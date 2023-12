Sumitomo Forestry Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sumitomo Forestry eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sumitomo Forestry daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Sumitomo Forestry hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Sumitomo Forestry vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Sumitomo Forestry mit einem Kurs von 4197 JPY inzwischen +10,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +21,09 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sumitomo Forestry beträgt aktuell 41,3 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Sumitomo Forestry weder überkauft noch überverkauft (Wert: 37,25), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie somit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.