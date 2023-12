Sumitomo Forestry Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Sumitomo Forestry war in den letzten Tagen neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Sumitomo Forestry von 4187 JPY als positiv bewertet, da er um 23,33 Prozent über dem GD200 (3395 JPY) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit 3688,36 JPY einen positiven Trend von +13,52 Prozent auf. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sumitomo Forestry wird sowohl der RSI7 als auch der RSI25 als überverkauft eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung wird Sumitomo Forestry langfristig als "Neutral" bewertet. Die Diskussionintensität war mittelmäßig, und die Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.