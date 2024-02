Sumitomo Electric Industries Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo Electric Industries":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Sumitomo Electric Industries. Anleger diskutierten an sieben Tagen hauptsächlich positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Dennoch konzentrierten sich die Gespräche in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Neutral".

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Sumitomo Electric Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 1730,06 JPY angegeben. Der letzte Schlusskurs von 2099,5 JPY weicht somit um +21,35 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1888,64 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +11,16 Prozent darüber. Daher erhält die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Sumitomo Electric Industries liegt derzeit bei 2,99 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,9 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sumitomo Electric Industries-Aktie liegt bei 24,8, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 29,3, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine recht positive Bewertung für die Sumitomo Electric Industries-Aktie auf Basis der Stimmung in sozialen Netzwerken, der technischen Analyse, der Dividendenrendite und des Relative Strength Index.