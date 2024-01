Sumitomo Electric Industries Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Sumitomo Electric Industries zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 1690,84 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Einstufung von "Gut" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 1838,5 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,73 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1775,9 JPY angenommen. Dies entspricht einer Differenz von +3,52 Prozent und einem "Neutral"-Signal. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Sumitomo Electric Industries festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz führte. Insgesamt erhält Sumitomo Electric Industries daher eine "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Sumitomo Electric Industries ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 12, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 51,44, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,7 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Sumitomo Electric Industries damit 3,51 Prozent unter dem Durchschnitt von 19,2 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt 31,99 Prozent, wobei Sumitomo Electric Industries aktuell 16,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.