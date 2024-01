Sumitomo Electric Industries Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Aktie von Sumitomo Electric Industries bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,71 %, was 0,35 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Automatische Komponenten liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 15,7 % erzielt, was jedoch 3,98 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Für Aktien im Bereich "Automatische Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite 33,13 %, wobei Sumitomo Electric Industries aktuell 17,43 % darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Sumitomo Electric Industries derzeit als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Anleger-Sentiments zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen über Sumitomo Electric Industries veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.