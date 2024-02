Sumitomo Electric Industries Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo Electric Industries":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sumitomo Electric Industries auf 12 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 12,49 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 6 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Automatische Komponenten" bei 13 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Sumitomo Electric Industries in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer schlechten Stimmung bei Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über das Unternehmen führen zu diesem Rating.

Die Anleger-Stimmung wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet, da in den Kommentaren und Diskussionen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Wer derzeit in die Aktie von Sumitomo Electric Industries investiert, kann eine Dividendenrendite von 2,99 % erzielen, was einen Mehrertrag von 0,09 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.