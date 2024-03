Sumitomo Electric Industries Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die technische Analyse der Sumitomo Electric Industries-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs bei 1799,98 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2235 JPY, was einem Unterschied von +24,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2038,31 JPY wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um +9,65 Prozent darüber lag. Somit erhält die Sumitomo Electric Industries-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sumitomo Electric Industries aktuell 12, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Sumitomo Electric Industries festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Sumitomo Electric Industries-Aktie mit 36,34 Prozent um mehr als 16 Prozent darüber. In der Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite der Aktie mit 3,66 Prozent jedoch deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.