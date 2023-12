Sumitomo Electric Industries Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Sumitomo Electric Industries wird von Analysten als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,78, was einen Abstand von 5 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,45 darstellt.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls positiv, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Die Kommentare und Befunde über Sumitomo Electric Industries sind größtenteils positiv, und auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sumitomo Electric Industries mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 56,26 als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, weist mit einem Wert von 37 auf eine neutrale Einstufung hin.

Bei der Betrachtung trendfolgender Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt ergibt sich ebenfalls eine differenzierte Bewertung. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1672,45 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1806,5 JPY liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1747,87 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Sumitomo Electric Industries auf Basis von fundamentalen, Stimmungs- und technischen Indikatoren als attraktive Investitionsmöglichkeit angesehen.