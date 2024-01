Sumitomo Electric IndustriesADR Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der Sumitomo Electric Industries zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1690,84 JPY liegt. Der Aktienkurs liegt bei 1838,5 JPY, was einem Abstand von +8,73 Prozent entspricht und somit eine Einstufung als "Gut" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1775,9 JPY, was einer Differenz von +3,52 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

In den Diskussionen in den sozialen Medien rund um Sumitomo Electric Industries herrscht in den letzten Wochen überwiegend eine positive Stimmung. Neutral Themen wurden ebenfalls angesprochen, daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Sumitomo Electric Industries in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung bezüglich Sumitomo Electric Industries in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen schlechter geworden ist, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,7 Prozent erzielt, was 3,51 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 31,99 Prozent, wobei Sumitomo Electric Industries aktuell 16,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.