Sumitomo Electric IndustriesADR Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Sumitomo Electric Industries Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein positives Signal. Der aktuelle Kurs von 1838,5 JPY liegt mit einem Abstand von +8,73 Prozent über dem GD200 (1690,84 JPY). Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 1775,9 JPY, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da der Abstand nur +3,52 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sumitomo Electric Industries-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat. Dies wird als positiv bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung liegt jedoch kaum verändert vor, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Bei einer Dividendenrendite von 2,71 % liegt die Aktie von Sumitomo Electric Industries etwas unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Automatische Komponenten. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Fundamental betrachtet wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 13,19 insgesamt 8 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten" (14,27). Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine positive Bewertung.