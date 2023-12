Sumitomo Electric IndustriesADR Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der Sumitomo Electric Industries-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 1674,24 JPY für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1770,5 JPY, was einem Unterschied von +5,75 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs von 1751,89 JPY liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (+1,06 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sumitomo Electric Industries-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs liegt die Rendite der Sumitomo Electric Industries-Aktie mit 15,7 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") um mehr als 3 Prozent darunter. Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 30,07 Prozent kommt, liegt die Sumitomo Electric Industries mit 14,38 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sumitomo Electric Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 44, und der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 53,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Sumitomo Electric Industries-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse daher eine Mischung aus "Gut"-, "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen für die Sumitomo Electric Industries-Aktie.