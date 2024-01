Sumitomo Electric IndustriesADR Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Sumitomo Electric Industries eine Rendite von 15,7 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite jedoch um 3,98 Prozent unter dem Durchschnitt von 19,68 Prozent. Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite mit 33,13 Prozent deutlich niedriger. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sumitomo Electric Industries bei 1838,5 JPY liegt, was einer Entfernung von +8,73 Prozent vom GD200 (1690,84 JPY) entspricht. Dies deutet auf ein positives Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1775,9 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,52 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sumitomo Electric Industries-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Sumitomo Electric Industries als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,19 insgesamt 8 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten" (14,27). Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den vergangenen Monaten erhöht war, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Sumitomo Electric Industries daher als "Neutral"-Wert eingestuft.