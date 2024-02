Sumitomo ChemicalADR Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Sumitomo Chemical wird als "Schlecht" bewertet, wenn man fundamentale Kriterien und technische Analyse als Grundlage heranzieht. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 100,47 liegt über dem Durchschnitt der Branche "Chemikalien" von 34,87. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Sumitomo Chemical eine Rendite von -33,13 Prozent erzielt, was mehr als 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche "Chemikalien" in den vergangenen 12 Monaten von 31,84 Prozent liegt die Rendite von Sumitomo Chemical mit 64,98 Prozent deutlich darunter. Die negative Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Sumitomo Chemical nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls ein negatives Signal. Der aktuelle Kurs von 313,6 JPY liegt mit -18,54 Prozent deutlich unter dem GD200 (384,98 JPY). Auch im Vergleich zum GD50, der eine mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ist der Kurs von 337,29 JPY ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -7,02 Prozent beträgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sumitomo Chemical-Aktie sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten betrachtet als "Schlecht" bewertet wird.