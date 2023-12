Sumitomo ChemicalADR Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Aktientitel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sumitomo Chemical. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 81,1 Punkte, was bedeutet, dass Sumitomo Chemical momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,78, was bedeutet, dass Sumitomo Chemical hier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Sumitomo Chemical in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte Sumitomo Chemical eine Performance von -27,99 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 25,42 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -53,41 Prozent im Branchenvergleich für Sumitomo Chemical. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Sumitomo Chemical mit 53,41 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Sumitomo Chemical festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Sumitomo Chemical daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sumitomo Chemical derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, mit einer Differenz von 0,31 Prozentpunkten (3,17 % gegenüber 2,86 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".