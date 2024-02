Sumitomo ChemicalADR Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen in Bezug setzt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Sumitomo Chemical liegt bei 85,87 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 72,88 und zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit wurde jedoch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit Sumitomo Chemical diskutiert. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sumitomo Chemical derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien (2,97 % gegenüber 2,71 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Sumitomo Chemical bei -33,13 Prozent, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 32,24 Prozent, wobei Sumitomo Chemical mit 65,37 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.