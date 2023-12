Sumitomo ChemicalADR Aktie: Alles kein Problem!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Sumitomo Chemical nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Dividendenpolitik der Aktie wird als "Neutral" eingestuft, da Sumitomo Chemical nur leicht höhere Dividenden als der Branchendurchschnitt ausschüttet.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Sumitomo Chemical bei 100 liegt, was bedeutet, dass die Börse 100,47 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemikalien-Branche ist dies eine Überbewertung um 82 Prozent, weshalb die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Aktienkurs von Sumitomo Chemical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,99 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt um 25,42 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet, dass Sumitomo Chemical sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich eine Underperformance aufweist und daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.