Sumitomo ChemicalADR Aktie: Abwarten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge wahrscheinlicher sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sumitomo Chemical heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 9,23 Punkten, was zeigt, dass Sumitomo Chemical überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI ist jedoch weder überkauft noch überverkauft, und das Wertpapier erhält eine "Neutral" Einstufung. Insgesamt erhält das Sumitomo Chemical-Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Gut"-Rating.

Bei einer Dividendenrendite von 3,17 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 2,83 % kann ein Mehrertrag von 0,34 Prozentpunkten erzielt werden. Daher erhält die Dividendenausschüttung des Unternehmens eine "Neutral" Bewertung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Sumitomo Chemical liegt bei 400,39 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 358,1 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -10,56 Prozent beträgt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 369,1 JPY, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Sumitomo Chemical deuten auf eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also für Sumitomo Chemical eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf den RSI und das Sentiment, während die Dividendenpolitik und die technische Analyse zu einer neutralen Bewertung führen.