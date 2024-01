Sumitomo Bakelite Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI der Sumitomo Bakelite einen Wert von 33,55 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 36, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser bei der Sumitomo Bakelite derzeit auf 6149,3 JPY, während der aktuelle Aktienkurs bei 7393 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +20,23 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7020,66 JPY, was einem Abstand von +5,3 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussionen über Sumitomo Bakelite in den sozialen Medien signalisieren in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Einschätzungen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Sumitomo Bakelite bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion werden daher als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Sumitomo Bakelite in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.