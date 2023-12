Sumitomo Bakelite Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Sumitomo Bakelite in den sozialen Medien. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Auch die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sumitomo Bakelite liegt bei 47,79 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sumitomo Bakelite verläuft bei 6111,59 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 7331 JPY liegt. Dies bedeutet einen Abstand von +19,95 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von +5,08 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen die Bewertung "Gut".