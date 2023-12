Sumitomo Bakelite Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend negativ, wobei an einem Tag hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. An zwei Tagen dominierte jedoch die negative Kommunikation. In Bezug auf das Unternehmen Sumitomo Bakelite haben Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sumitomo Bakelite nun bei 6027,88 JPY liegt, während der Aktienkurs selbst bei 7309 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt demnach +21,25 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 6893,9 JPY, was einem Abstand von +6,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut" für die Aktie.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich für Sumitomo Bakelite ein "Neutral"-Wert. Die Diskussionsintensität zeigt eine übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Sumitomo Bakelite liegt derzeit bei 40,82, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI die Einstufung "Neutral".