Sumitomo Bakelite Aktie: Einfach unglaublich

Das Internet beeinflusst die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verändern. Für Sumitomo Bakelite zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, weshalb das Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sumitomo Bakelite liegt bei 35,66 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 39,03 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Sumitomo Bakelite-Aktie ein Durchschnitt von 6123,68 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 7403 JPY, was eine positive Entwicklung von 20,89 Prozent markiert. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 6991,52 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+5,89 Prozent). Somit erhält die Sumitomo Bakelite-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.