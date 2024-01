SumitomoADR-Anleger wird’s freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für deren Preissituation. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt das KGV von Sumitomo mit einem Wert von 7,43 um 68 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aufgrund des niedrigen KGV als günstig betrachtet werden kann und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sumitomo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2879,2 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3147 JPY weicht um +9,3 Prozent hiervon ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Wenn wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs (3099,04 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,55 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Sumitomo-Aktie auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität hat jedoch abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde Sumitomo in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Dies hat zu einer "Gut"-Einschätzung heute geführt, obwohl tiefergehende Analysen der Kommunikation in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale ergeben haben. Insgesamt erhält Sumitomo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.