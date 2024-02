SumitomoADR Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Kyocera":

Die technische Analyse der Sumitomo-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3605 JPY einen Abstand von +19,19 Prozent zum GD200 (3024,46 JPY) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3235,68 JPY, was einem Abstand von +11,41 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs der Sumitomo als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Sumitomo in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 51,16 Prozent erzielt, was um mehr als 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von 34,22 Prozent aufweist, liegt Sumitomo mit 16,94 Prozent deutlich darüber. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Sumitomo beträgt derzeit 3,76 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von +0,99 Prozent zur Branche, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sumitomo bei 8,07 liegt und somit deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 22,05. Dies entspricht einer Unterbewertung um 63 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.