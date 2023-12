SumitomoADR Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Aktie von Sumitomo wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In der fundamentalen Analyse wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,79 festgestellt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" eine Unterbewertung um 65 Prozent signalisiert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Sumitomo-Aktie mit 3117 JPY deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +10,32 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen nur eine geringe Abweichung von +1,77 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Sumitomo-Aktie in der technischen Analyse somit ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Sumitomo langfristig eine mittlere Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sumitomo derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,3 Prozentpunkte (4,21 % gegenüber 2,92 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.