SumitomoADR Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Sumitomo hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 39,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnittswert von 28,51 Prozent in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche eine Outperformance von +11,3 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag Sumitomo mit einer Rendite von 24,05 Prozent um 15,75 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Sumitomo in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite von Sumitomo 4,21 Prozent, was 1,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sumitomo-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der Einschätzung des Sentiments und Buzz um die Aktie von Sumitomo spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie dabei nur wenig Aktivität und eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Sumitomo derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2871,2 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3076 JPY liegt, was einer Überperformance von +7,13 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -0,49 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Sumitomo daher das Rating "Gut".