Suminoe Textile Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Suminoe Textile liegt bei 88,04, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was als neutral betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergibt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Insgesamt erhält Suminoe Textile daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Suminoe Textile zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Suminoe Textile-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine Bewertung als "Neutral". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird die Suminoe Textile-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

