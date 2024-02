Sumida Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In den letzten zwei Wochen wurde Sumida von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Der Relative Strength Index (RSI) der Sumida liegt bei 47,57 und der RSI25 bei 51, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sumida-Aktie bei 1364,49 JPY für den Schlusskurs lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1190 JPY, was einen Unterschied von -12,79 Prozent ausmacht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Sumida-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1170,52 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+1,66 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Sumida.