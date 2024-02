Kel Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Kel-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1837,89 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs mit 1884 JPY um +2,51 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1877,78 JPY) weist mit dem letzten Schlusskurs eine nahezu gleiche Abweichung von +0,33 Prozent auf, wodurch die Kel-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Kel-Aktie mit einem Wert von 73,57 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung des Signals führt. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Kel-Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kel ist hingegen positiv, was ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Aktie von Kel bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes somit die Note "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Kel-Aktie veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Obwohl sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kel beschäftigt hat, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.