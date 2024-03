Sumida Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Sumida. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) von Sumida derzeit bei 1339,24 JPY. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1177 JPY notiert und somit einen Abstand von -12,11 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1180,04 JPY, was einer Differenz von -0,26 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Sumida in Bezug auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Bei Sumida liegt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 63,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" für Sumida führt.