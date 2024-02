Sumida Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Sumida liegt bei 47,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 51, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Sumida daher eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde die Sumida von Anlegern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral" für diesen Wert.

Aus technischer Sicht wird die Sumida-Aktie als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1190 JPY lag, was einem Rückgang von 12,79 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1364,49 JPY entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1170,52 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für die Sumida-Aktie. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Sumida, basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.